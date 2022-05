Il filosofo Dugin chiarisce una volta per tutte cosa unisce putinismo e populismo (Di giovedì 5 maggio 2022) Alexander Dugin, filosofo ispirato dalle idee tradizionaliste di Julius Evola, fondatore del partito nazionalbolscevico, padre della cosiddetta «Quarta teoria politica» che a suo dire Putin ha fatto propria, sostenitore di un populismo che vada oltre la destra e la sinistra, convinto – come ha spiegato martedì in un’intervista al Quotidiano nazionale – che l’Occidente moderno sia «una civiltà completamente decadente»; che «meno contatti ha la Russia con questa dannata società tossica, meglio è per la Russia», essendo la Russia «una civiltà separata speciale: ortodossa ed eurasiatica», ben diversa dalla «parodia che rappresenta l’Unione europea liberalista e completamente degenerata»; che in Occidente l’influenza del Papa sia «minima, ridotta a una funzione umanitaria insignificante», e che altrettanto insignificante sia di conseguenza ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Alexanderispirato dalle idee tradizionaliste di Julius Evola, fondatore del partito nazionalbolscevico, padre della cosiddetta «Quarta teoria politica» che a suo dire Putin ha fatto propria, sostenitore di unche vada oltre la destra e la sinistra, convinto – come ha spiegato martedì in un’intervista al Quotidiano nazionale – che l’Occidente moderno sia «una civiltà completamente decadente»; che «meno contatti ha la Russia con questa dannata società tossica, meglio è per la Russia», essendo la Russia «una civiltà separata speciale: ortodossa ed eurasiatica», ben diversa dalla «parodia che rappresenta l’Unione europea liberalista e completamente degenerata»; che in Occidente l’influenza del Papa sia «minima, ridotta a una funzione umanitaria insignificante», e che altrettanto insignificante sia di conseguenza ...

