Francesco Chiofalo, l’appello in tv: “Drusilla, non essere arrabbiata con me” (Di giovedì 5 maggio 2022) Reduce dall’esperienza a La Pupa e Il Secchione Show, Francesco Chiofalo è stato ospite a Pomeriggio 5. Sebbene non abbia vinto, con la sua simpatia e trasparenza il Pupo ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Da quanto emerso nel salottino televisivo di Barbara D’Urso, c’è ancora aria di crisi tra Francesco e Drusilla Gucci, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Reduce dall’esperienza a La Pupa e Il Secchione Show,è stato ospite a Pomeriggio 5. Sebbene non abbia vinto, con la sua simpatia e trasparenza il Pupo ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Da quanto emerso nel salottino televisivo di Barbara D’Urso, c’è ancora aria di crisi traGucci, L'articolo

Advertising

PasqualeMarro : #FrancescoChiofalo disperato appello in tv a Drusilla - zazoomblog : Francesco Chiofalo appello disperato in Tv: “Mi sa che è peggio dopo l’annuncio” - #Francesco #Chiofalo #appello - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo disperato: appello in tv alla fidanzata Drusilla Gucci #DrusillaGucci #francescochiofalo… - pomeriggio5 : Drusilla Gucci in crisi con Francesco Chiofalo dopo #LaPupaeilSecchioneShow, il suo appello a #Pomeriggio5: 'Io ti… - chiara_sciuto : MIRKO E FRANCESCO CHIOFALO MIGLIORI AMICI ECCOCI -