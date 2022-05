De Laurentiis-Giuntoli-Spalletti | summit di mercato | si decide il futuro del Napoli Date una soddisfazione ai tifosi

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il calciodel, compresi i rinnovi, è il tema più importante in questo momento per De. L’acquisizione matematica della partecipazione alla Champions League 2022/23 dà l’opportunità al club partenopeo di riuscire a programmare con maggiore calma, perché solo la partecipazione alla massima competizione europea per club porta nelle casse oltre 50 milioni di euro. Ildeve difendere anche il terzo posto, per orgoglio ma anche per la vil pecunia: visto che la differenza di incasso tra giungere terzi ed arrivare quarti è di 4 milioni di euro. Intanto stasera Deporta tutti a cena, ma questa volta senza terapia di gruppo. Si festeggia l’accesso alla Champions League, che dovrebbe essere consacrato con acquisti importanti. Magari ne parlerà ...

Advertising

sportli26181512 : Napoli, ecco cosa farà De Laurentiis con i 40 milioni della Champions: Napoli, ecco cosa farà De Laurentiis con i 4… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : De Laurentiis a Napoli: summit di mercato con Giuntoli e Spalletti. Stasera cena con la squadra - SiamoPartenopei : Calciomercato Napoli, oggi summit tra De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli: i dettagli - infoitsport : De Laurentiis-Giuntoli-Spalletti: summit di mercato, si decide il futuro del Napoli. Date una soddisfazione ai tifo… -

Rinnovi importanti da discutere, monte ingaggi da ridimensionare, squadra da rinforzare. Il tutto in attesa di offerte importanti per i calciatori più appetibili. L'estate di Cristianosi prospetta molto impegnativa, nel tentativo di far confluire ognuna di queste esigenze in una rosa che possa rivelarsi ancor più competitiva per la prossima stagione. Non perderti le ...... ma la palla passa ora a Deche, in caso di mancato accordo, ha già fissato in 40 ... così come a Leo Ostigard, in prestito al Genoa dal Brighton, giocatore molto apprezzato da. Che ...Importante rivelazione da parte di Aurelio De Laurentiis nel corso della sua visita odierna all'Istituto Giordani di Caserta.Fabian Ruiz può lasciare il Napoli a fine stagione. Il club partenopeo per il sostituto dello spagnolo potrebbe sfruttare una 'condizione'.