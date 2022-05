Ultime Notizie Roma del 04-05-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio per p8 Light nipote dell’ autore di guerra e pace la cosiddetta operazione militare speciali russi in Ucraina andare avanti che dal mente Finché la Russia lo riterrà opportuno non ci sono scadenze In vista Tantomeno il 9 maggio giornata della Vittoria Sovietica sul nazismo penso che finiremo quando arriveremo al confine con la Polonia e dice la Repubblica il vice presidente della Duma la camera bassa del parlamento Russo L’operazione si riterrà conclusa quando l’Ucraina sarà totalmente di ficate smilitarizzata vale a dire quando non rappresenta più una minaccia militare per la Federazione Russa e io non ci sarà più la possibilità di trasformarla in un anti Russia come l’occidente ha cercato di fare negli ultimi 30 anni sottolinea una domanda su quale sia l’obiettivo reale risponde ...