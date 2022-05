Romina De Cesare, uccisa a coltellate dall’ex compagno, ecco cosa scriveva: ‘Combattiamo la violenza sulle donne’ (Di mercoledì 4 maggio 2022) scriveva su Facebook che le donne vanno amate, rispettate. Gridava allo ‘stop’ alla violenza, cercava con tutte le sue forze di combattere e incitava tutti gli uomini, quelli perbene, a regalare un braccialetto rosa, simbolo di quella ‘battaglia’, alle loro madri, alle loro figlie. E, invece, proprio lei, Romina De Cesare, 34 anni, è stata uccisa dall’ex compagno, P.I, 36 anni. L’uomo che avrebbe dovuto rispettarla, l’ha colpita con almeno 15 coltellate, poi è fuggito da quella casa nel centro storico di Frosinone, si è messo in auto ed è arrivato fino a Sabaudia. Omicidio a Frosinone: l’ex fidanzato fermato a Sabaudia La ragazza aveva fatto perdere le proprie tracce e pare che sia stato proprio l’attuale compagno a lanciare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022)su Facebook che le donne vanno amate, rispettate. Gridava allo ‘stop’ alla, cercava con tutte le sue forze di combattere e incitava tutti gli uomini, quelli perbene, a regalare un braccialetto rosa, simbolo di quella ‘battaglia’, alle loro madri, alle loro figlie. E, invece, proprio lei,De, 34 anni, è stata, P.I, 36 anni. L’uomo che avrebbe dovuto rispettarla, l’ha colpita con almeno 15, poi è fuggito da quella casa nel centro storico di Frosinone, si è messo in auto ed è arrivato fino a Sabaudia. Omicidio a Frosinone: l’ex fidanzato fermato a Sabaudia La ragazza aveva fatto perdere le proprie tracce e pare che sia stato proprio l’attualea lanciare ...

infoitinterno : Romina de Cesare uccisa dal suo ex: il cadavere ritrovato dopo giorni in casa - infoitinterno : Cosa sappiamo del femminicidio di Romina De Cesare, uccisa dall’ex a Frosinone - CorriereCitta : Romina De Cesare, uccisa a coltellate dall’ex compagno, ecco cosa scriveva: ‘Combattiamo la violenza sulle donne’ - frapermela : RT @Fabio_DeBunker: Pur di sbattere subito il mostro in prima pagina, si commettono errori madornali. Non è lui l'uomo che avrebbe ucciso l… - neXtquotidiano : Romina De Cesare, la ragazza uccisa con 15 coltellate al torace e al ventre dall’ex a Frosinone -