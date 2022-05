Questa donna con una svastica tatuata non è rifugiata ucraina (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 1 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una donna in costume in spiaggia con una svastica tatuata. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Rifugiati Ucraini in Spagna… Ma non sono Nazisti.. No!». Il riferimento è a quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin nel lanciare l’invasione militare dell’ucraina, in cui ha giustificato l’attacco con l’esigenza di «demilitarizzare e denazificare l’ucraina». Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra una rifugiata ucraina in Spagna e non ha alcun collegamento con la guerra in ucraina, iniziata dopo l’attacco russo dello scorso 24 ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il 1 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra unain costume in spiaggia con una. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Rifugiati Ucraini in Spagna… Ma non sono Nazisti.. No!». Il riferimento è a quanto dichiarato dal presidente russo Vladimir Putin nel lanciare l’invasione militare dell’, in cui ha giustificato l’attacco con l’esigenza di «demilitarizzare e denazificare l’». Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non mostra unain Spagna e non ha alcun collegamento con la guerra in, iniziata dopo l’attacco russo dello scorso 24 ...

