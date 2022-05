Morto soffocato dalla cinghia dello zaino impigliato nel cancello della scuola | dramma a Modena

(Di mercoledì 4 maggio 2022) A, al liceo Wiligelmo, stamattina gli studenti si sono trovati davanti ad un’immagine diterrificante: un uomo senza vita era infatti “appeso” alla cancellata. A quanto pare si tratterebbe di un senzatetto piuttosto noto alle autorità locali che, nel tentativo di superare iled entrare nell’istituto, è rimasto incastrato con la tracollaborsa (o, l’informazione non è chiara) che aveva appoggiata alle spalle, ed è rimasto. Ritrovato con ladel borsello intorno al collo: ilLa vittima sarebbe un uomo di 58 anni senza fissa dimora: sarebbe stato identificato dopo alcuni accertamenti, e si ...

E'dalla tracolla dello zaino mentre tentava di scavalcare la recinzione esterna di una scuola . È quanto accaduto a Modena , dove un 58enne senza fissa dimora, originario della Tunisia, ...... precisamente nella scuola Wiligelmo in via Cattaneo , nella quale un uomo èmentre tentava ... probabilmente un senza fissa dimora di origine tunisina, che sarebbe rimastodalla ...L’uomo sarebbe morto per soffocamento durante la notte. Corpo esamine dell’uomo portato a medicina legale La Gazzetta di Modena riporta che a dare l’allarme sarebbe stato un passante, che si sarebbe ...“C’è un uomo morto sulla recinzione delle scuole Wiligelmo all’angolo ... La vittima è un 58enne di origini tunisine, senza fissa dimora, che sarebbe rimasto soffocato dalla tracolla dello zaino ...