Advertising

salvione : Lo Monaco: 'Napoli, De Laurentiis è stato fuori luogo' - sportli26181512 : Lo Monaco: 'Napoli, De Laurentiis è stato fuori luogo': Il dirigente: 'Frasi tipo “Napoletani frustrati” poteva evi… - oloapmarchi : RT @identitagolose: Domani sera a @striscia, una nuova puntata di Capolavori italiani in cucina. Ospite di @paolomarchi, Mimmo De Gregorio,… - manoACM1899 : RT @scaronismo: @manoACM1899 La classifica sarebbe: -Inter, la più forte da 3 anni -Juve, sempre fortissima e con vlahovic da agosto avrebb… - scaronismo : @manoACM1899 La classifica sarebbe: -Inter, la più forte da 3 anni -Juve, sempre fortissima e con vlahovic da agost… -

- "Credo nell'utilità delle cene sociali. De Laurentiis deve aver fatto grande fatica a stare ... Lo ha dichiarato il dirigente sportivo Pietro Lo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: ...... al Cinema Academy Astra dinell'ambito della rassegna 'Astradoc - Viaggio nel cinema del reale'. Nella sala di via Mezzocannone si celebra il 'FILMaP DAY' con l'arrivo di Dorianacon ...Durante il suo intervento, Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Calcio Napoli: “Credo nell’utilità delle cene sociali. De Laurentiis deve aver fatto grande fatica a stare zitto, adesso è ...Ragionamento similare per il Napoli dove qualora fosse arrivato il pareggio sarebbe ... Marsiglia, Lione e Nizza, ma anche Monaco e Rennes, sono squadre interessanti, spesso in gol e in lotta per ...