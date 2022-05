(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo aver ricevuto 1.061 proposte da 638 istituti scolastici, è stato scelto ildi “”, illanciato dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana per dare unalla futura costellazione satellitare per l’Osservazione della Terra in orbita bassa. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso Spazio alle idee: il 5 maggio Samantha Cristoforetti annuncerà il nome vincitore dallo Spazio - GigiGx : @Cinguetterai_ Spazio durato 2min netti. E del concorso non hanno detto niente. Occasione persa. - StefanoFirpo : RT @ASI_spazio: Scelto il nome vincitore di “Spazio alle idee”, il concorso lanciato da @InnovazioneGov @MIsocialTW e @ASI_spazio ??Il nome… - vedanama : RT @ASI_spazio: Scelto il nome vincitore di “Spazio alle idee”, il concorso lanciato da @InnovazioneGov @MIsocialTW e @ASI_spazio ??Il nome… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: Scelto il nome vincitore di “Spazio alle idee”, il concorso lanciato da @InnovazioneGov @MIsocialTW e @ASI_spazio ??Il nome… -

Orizzonte Scuola

... e apre le porte per un'esplorazione alla ricerca di gusti diversi attraverso ilThe ... Instagram Contest una sfida per preparare una ricetta con la Pasta Garofalo preferita, dando...Segantini", Arco (TN);nazionale "Trofeo A. Tribollo", Foggia. Mostre personali e rassegne:... 2001 -Legno - linea, Mantova. 2005 - Arianna Sartori Arte, Mantova. 2006 - Biennale del ... Concorso Spazio alle idee: il 5 maggio Samantha Cristoforetti annuncerà il nome vincitore dallo Spazio Il 5 maggio, dalla Stazione Spaziale Internazionale, l’astronauta Samantha Cristoforetti annuncerà il vincitore di “Spazio alle idee”, il concorso lanciato dal Dipartimento per la trasformazione ...e la selezione dei film in concorso quest’anno (iscrizioni al concorso prorogate fino al 7 maggio sul sito www.socialfestival.com/it/iscrivifilm). Grande spazio agli omaggi alle star del passato, in ...