L’Europa al bivio

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 2 maggio 2022) di Luca Anedda. Questi ultimi 14 anni non sono stati facili per. Non lo sono stati nemmeno per il resto del pianeta, ma nel vecchio continente si è aggiunta l’incognita della sopravvivenza stessa dell’Unione Europea. Nel 2008, dopo Lehman, mentre tutte le Banche Centrali si preparavano a sostenere il mercato con robuste iniezioni di