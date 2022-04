Spari in un cantiere a Nocera Inferiore | la condanna del sindaco Torquato

(Di martedì 5 aprile 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “In attesa dello sviluppo delle indagini, il progredire di episodi simili ci allarma notevolmente”: a dichiararlo ildi, Manliodopo l’ennesimo episodio criminale sul quale indagano i carabinieri diverificatosi nella notte appena trascorsa nei pressi deldi via Napoli con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco ai danni di un mezzo di lavoro della ditta incaricata dei lavori, sebbene ospitato in altro luogo presso un’azienda privata. “Ci preoccupa ulteriormente in ragione della pioggia di finanziamenti e dei relativi appalti che, di qui a breve, al termine del mio mandato, arriverà in città, grazie ai fondi del PNRR acquisti o acquisendi da questa ...

