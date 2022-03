Con Sky WiFi hai fibra, TV, Sky Q e Netflix in offerta, cosa vuoi di più? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con Sky WiFi hai la fibra di Open Fiber a 1 Gbps, Sky TV, Sky Q e Netflix in offerta oltre all’accesso a tutti i servizi streaming di Sky come Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e sconto anche sull’attivazione. cosa vuoi di più? In offerta la tariffa in fibra per i primi 18 mesi a 24,90€ con l’attivazione che costa 20€ invece di 49€ se provi Sky Q. Invece Netflix costa solo 9€ al mese. Se conosci i pacchetti Sky e le tariffe per il fisso, puoi attivare l’offerta cliccando sul tasto seguente altrimenti continua a leggere per tutti i dettagli dell’offerta tutto incluso del servizio streaming. Attiva Sky WiFi Fastweb e WindTre i più veloci ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Con Skyhai ladi Open Fiber a 1 Gbps, Sky TV, Sky Q einoltre all’accesso a tutti i servizi streaming di Sky come Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e sconto anche sull’attivazione.di? Inla tariffa inper i primi 18 mesi a 24,90€ con l’attivazione che costa 20€ invece di 49€ se provi Sky Q. Invececosta solo 9€ al mese. Se conosci i pacchetti Sky e le tariffe per il fisso, puoi attivare l’cliccando sul tasto seguente altrimenti continua a leggere per tutti i dettagli dell’tutto incluso del servizio streaming. Attiva SkyFastweb e WindTre iveloci ...

Advertising

SkyTG24 : #Zelensky ha chiesto l'adesione immediata dell'#Ucraina nell' #Ue. Gli aggiornamenti sui negoziati al confine con B… - SkyTG24 : '#Putin vuole distruggere il nostro Paese perché non vogliamo stare con la Russia. Non si fermerà' ha raccontato An… - SkyTG24 : Ucraina, il Colosseo illuminato con colori della bandiera ucraina - giannifioreGF : Con #SkyWiFi hai fibra, #TV, Sky Q e #Netflix in offerta, cosa vuoi di più? - bincenzino : @pinomammarella1 @Manliofeelscold @Bob67147 @FerdinandoC È solo questione di giorni e potrai continuare a guardare… -