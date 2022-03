Addio all'imprenditore Quartino Torresi. Fondò la Quator, una delle aziende storiche di Morrovalle (Di mercoledì 2 marzo 2022) Morrovalle - Si è tenuto ieri pomeriggio alle 15.30 alla chiesa di San Francesco il funerale di Quartino Torresi. L'imprenditore, diventato famoso in tutta Italia e non solo per le sue lavorazioni con ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 marzo 2022)- Si è tenuto ieri pomeriggio alle 15.30 alla chiesa di San Francesco il funerale di. L', diventato famoso in tutta Italia e non solo per le sue lavorazioni con ...

Advertising

marattin : Sul Mes il populismo cialtrone ha toccato il punto più basso (sia sulla linea pandemica che sulla ratifica del Trat… - ragusaibla : RT @AnnaLeonardi1: Ogni giorno benedico il momento in cui abbiamo detto addio all'azzeccagarbugli per far posto ad un grande uomo politico,… - AlessandroUrke : @MilkoSichinolfi Tu pensa all'italiana che con lo #SWIFT abbiamo perso 25 mld, addio riforma pensioni. Benzina sopr… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Addio Riccardo Scarcia, dall'Eneide alle letterature comparate. Ha insegnato alla Sapienza, all'università di Chieti e a… - robymonaldi2 : RT @11Giuliano: Altro Malore: Roncade, addio all'imprenditore Piergiovanni Rui, colpito da un malore. RONCADE - Lutto a Roncade per la scom… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio all l sovrintendente sfratta il Bacanal da piazza Dante. Ma il comitato: "Così non si può proseguire" Soddisfazione sì, ma tanta amarezza. E il Carnevale saluta la città con il rischio di un addio . Partito giovedì con i primi intrattenimenti in piazza San Zeno, il Carnevale scaligero si è ... all'...

Addio all'imprenditore Quartino Torresi. Fondò la Quator, una delle aziende storiche di Morrovalle Inizia a produrre prototipi di ogni genere, spaziando dalla calzatura all'abbigliamento fino a vari altri tipi di articoli e la sua fortuna cresce anno dopo anno. Da tempo l'azienda si era spostata ...

Danny Ongais: addio all'hawaiano "On The Gas" Periodico Daily La MotoGp al via domenica senza Valentino Rossi: sopravviverà? Le previsioni oscillano in relazione all’affetto e alla gratitudine nei confronti di «The Doctor», vanno da un pessimismo reso nero dalla perdita del giallo e citano i contraccolpi prodotti nello sci ...

Sport in lutto, addio a Norberto Pesarini È stato il primo presidente della Pallavolo Sabini e della Castelfrettese, nonché un punto di riferimento, e non soltanto nello sport, per la tutta la frazione. Castelferretti piange la scomparsa di N ...

Soddisfazione sì, ma tanta amarezza. E il Carnevale saluta la città con il rischio di un. Partito giovedì con i primi intrattenimenti in piazza San Zeno, il Carnevale scaligero si è ...'...Inizia a produrre prototipi di ogni genere, spaziando dalla calzatura'abbigliamento fino a vari altri tipi di articoli e la sua fortuna cresce anno dopo anno. Da tempo l'azienda si era spostata ...Le previsioni oscillano in relazione all’affetto e alla gratitudine nei confronti di «The Doctor», vanno da un pessimismo reso nero dalla perdita del giallo e citano i contraccolpi prodotti nello sci ...È stato il primo presidente della Pallavolo Sabini e della Castelfrettese, nonché un punto di riferimento, e non soltanto nello sport, per la tutta la frazione. Castelferretti piange la scomparsa di N ...