Vieri: «Sarri vada in Serie B o in Serie C e giocherà una volta a settimana» (Di martedì 1 marzo 2022) «Sarri ha dichiarato che ora la Lazio finalmente si può allenare? Io non le voglio sentire queste cazzate» È categorico Christian Vieri, ex centravanti (tra le altre) dei biancocelesti. E alla Bobo Tv, su Twitch, tira una stoccata a Maurizio Sarri, l’allenatore della Lazio. Al centro della discussione la solita querelle della settimana tipo. Alcuni allenatori, Sarri in testa, pare quasi che sostengano che sia meglio uscire dall’Europa per potersi allenare con più continuità in settimana. «La Lazio deve fare la Champions o l’Europa League ogni anno, quindi non dire “finalmente ci si può allenare”. Se non ti va bene vai in Serie C o in Serie B e giochi una volta a settimana» L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) «ha dichiarato che ora la Lazio finalmente si può allenare? Io non le voglio sentire queste cazzate» È categorico Christian, ex centravanti (tra le altre) dei biancocelesti. E alla Bobo Tv, su Twitch, tira una stoccata a Maurizio, l’allenatore della Lazio. Al centro della discussione la solita querelle dellatipo. Alcuni allenatori,in testa, pare quasi che sostengano che sia meglio uscire dall’Europa per potersi allenare con più continuità in. «La Lazio deve fare la Champions o l’Europa League ogni anno, quindi non dire “finalmente ci si può allenare”. Se non ti va bene vai inC o inB e giochi una» L'articolo ...

