Ucraina, Draghi: “La Russia non cerca la pace. Non c’è alternativa al dialogo, l’Italia non si volta dall’altra parte” (Di martedì 1 marzo 2022) Il premier interviene al Senato: «La giungla della storia è tornata. L’aggressione della Russia ci riporta indietro di oltre ottant’anni». E poi rasserena sull’energia: «Abbiamo scorte di gas sufficienti». palramento compatto Leggi su lastampa (Di martedì 1 marzo 2022) Il premier interviene al Senato: «La giungla della storia è tornata. L’aggressione dellaci riporta indietro di oltre ottant’anni». E poi rasserena sull’energia: «Abbiamo scorte di gas sufficienti». palramento compatto

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Per cercare la pace bisogna volerla e chi ha più di 60 km di carri armati e altri blindati davant… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Tollerare una guerra d’aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mette… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino non è soltanto un attac… - cdghietta : RT @Baciccio_99: #UkraineRussiaWar Assurda l'insistenza di #Zelensky a non cedere nei #negoziati e le provocazioni di #VonderLeyen e #Dragh… - DianaLanciotti : @luigidimaio @DmytroKuleba I grandi strateghi... Poi andranno da #Putin col cappello in mano… -