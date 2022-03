Maneskin, tour sospeso per la guerra in Ucraina: “Solidarietà a tutti coloro che stanno soffrendo” (Di martedì 1 marzo 2022) Anche i Maneskin si schierano al fianco dell’Ucraina. Il gruppo romano, con una storia su Instagram, ha annunciato di non poter condividere con i propri fan le date del tour italiano e europeo. Dopo l’annuncio del rinvio dei live a causa della pandemia da Covid-19, adesso la band si ferma a causa della guerra in Ucraina. Il post dei Maneskin su Instagram, con il quale il gruppo romano ha annunciato la sospensione del tour I Maneskin hanno così scritto su Instagram: “Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo al tour italiano e europeo entro il 1° marzo, non siamo in grado di definire e di condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero”. “Siamo più vicini che mai ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 1 marzo 2022) Anche isi schierano al fianco dell’. Il gruppo romano, con una storia su Instagram, ha annunciato di non poter condividere con i propri fan le date delitaliano e europeo. Dopo l’annuncio del rinvio dei live a causa della pandemia da Covid-19, adesso la band si ferma a causa dellain. Il post deisu Instagram, con il quale il gruppo romano ha annunciato la sospensione delhanno così scritto su Instagram: “Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo alitaliano e europeo entro il 1° marzo, non siamo in grado di definire e di condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero”. “Siamo più vicini che mai ...

