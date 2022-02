Ucraina: Draghi riunisce Cdm, poi call con alleati e collegamento cena Eliseo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Giornata fitta di impegni con focus sul conflitto in Ucraina per il premier Mario Draghi, che alle 15.30 presiederà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi su nuove misure per garantire sostegno e assistenza a Kiev. Alle 17.15 il presidente del Consiglio parteciperà alla call di coordinamento con i leader del G7, Commissione e Consiglio Ue, Polonia, Romania e Segretario generale Nato. Alle 20.30, infine, il premier sarà in videocollegamento con l'Eliseo con il Presidente francese Emmanuel Macron, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Giornata fitta di impegni con focus sul conflitto inper il premier Mario, che alle 15.30 presiederà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi su nuove misure per garantire sostegno e assistenza a Kiev. Alle 17.15 il presidente del Consiglio parteciperà alladi coordinamento con i leader del G7, Commissione e Consiglio Ue, Polonia, Romania e Segretario generale Nato. Alle 20.30, infine, il premier sarà in videocon l'con il Presidente francese Emmanuel Macron, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi e i leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Stati… - Palazzo_Chigi : #Ucraina Il Presidente Draghi ha ribadito al Presidente @ZelenskyyUa che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la… - aini8riv : RT @ultimenotizie: Il presidente del Consiglio #Draghi, secondo quanto si apprende, parteciperà in remoto all'incontro previsto per questa… - Nonnadinano : RT @Palazzo_Chigi: Ucraina, l'agenda del Presidente Draghi di oggi, lunedì #28febbraio ?? -