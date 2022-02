No! Un brevetto di Moderna del 2016 non dimostra che SARS-CoV-2 è stato fatto in laboratorio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tabloid britannico Daily Mail ha recentemente pubblicato un articolo riguardante l’ipotesi che il nuovo Coronavirus sia stato prodotto in laboratorio. Cita però uno studio che come vedremo non dimostra affatto questa tesi. Ci siamo occupati di varie tesi attorno a questa narrazione, in particolare riguardo al cosiddetto taglio furinico, da alcuni considerato unico e inspiegabile, se non con l’intervento umano. Questo frammento genetico permette alla proteina Spike di legarsi meglio ai recettori ACE2 delle cellule polmonari. È emerso che tale informazione era già presente in un frammento di Dna brevettato da Moderna nel 2016. Ma come avevamo già visto in precedenza, il «sito di taglio furinico» non è affatto un’esclusiva di SARS-CoV-2. Per chi ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tabloid britannico Daily Mail ha recentemente pubblicato un articolo riguardante l’ipotesi che il nuovo Coronavirus siaprodotto in. Cita però uno studio che come vedremo nonafquesta tesi. Ci siamo occupati di varie tesi attorno a questa narrazione, in particolare riguardo al cosiddetto taglio furinico, da alcuni considerato unico e inspiegabile, se non con l’intervento umano. Questo frammento genetico permette alla proteina Spike di legarsi meglio ai recettori ACE2 delle cellule polmonari. È emerso che tale informazione era già presente in un frammento di Dna brevettato danel. Ma come avevamo già visto in precedenza, il «sito di taglio furinico» non è afun’esclusiva di-CoV-2. Per chi ha ...

