Nadia Toffa, sapevi della passione più grande mai svelata prima? “Non è per nulla facile…” – VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’indimenticabile Nadia Toffa, aveva un talento straordinario anche per un divertente cerchio che amava usare come scacciapensieri. La ricordiamo sempre sorridente. Nadia Toffa era un prodigio sempre in movimento. Eppure… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’indimenticabile, aveva un talento straordinario anche per un divertente cerchio che amava usare come scacciapensieri. La ricordiamo sempre sorridente.era un prodigio sempre in movimento. Eppure… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

poimimolli : sto piangendo per l'ennesimo video di Nadia Toffa #yononpiangere ora non funziona - Bricconcello66 : @Bluefidel47 Infatti. La povera Nadia Toffa (le iene), ironia della sorte, fece un servizio sui pasti serviti in un… - alessallo : il libro è fiorire d’inverno - nadia toffa - giovaknd : @ShshshMdmddm @Kimmichmerd4 @sigdominic Non ho mai scritto Nadia Toffa ti ho bloccato e basta -