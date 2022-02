Guerra e fronte del web. Quelle azioni di hackeraggio che colpiscono i siti e i giornali online (anche il nostro) (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel corso della giornata di oggi, 26 febbraio, diversi lettori di Open ci hanno segnalato l’impossibilità di accedere al nostro sito. È vero, c’è stato un problema e abbiamo dovuto correre ai ripari per arginare quello che è stato un attacco informatico di dimensioni mai sperimentate dalla nostra testata online. Non è la prima volta che qualcuno cerca di ostacolare il nostro lavoro, fortunatamente senza riuscirci, ed eravamo consapevoli di dover affrontare un tentativo concreto in un periodo come quello che stiamo attraversando. La Guerra in Ucraina, ad opera della Russia di Vladimir Putin, viene combattuta su diversi fronti. Oltre al conflitto armato, abbiamo imparato nel tempo a conoscere l’infomation warfare e la cyber war. La Guerra dell’informazione come forma di potere e di influenza non va ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel corso della giornata di oggi, 26 febbraio, diversi lettori di Open ci hanno segnalato l’impossibilità di accedere alsito. È vero, c’è stato un problema e abbiamo dovuto correre ai ripari per arginare quello che è stato un attacco informatico di dimensioni mai sperimentate dalla nostra testata. Non è la prima volta che qualcuno cerca di ostacolare illavoro, fortunatamente senza riuscirci, ed eravamo consapevoli di dover affrontare un tentativo concreto in un periodo come quello che stiamo attraversando. Lain Ucraina, ad opera della Russia di Vladimir Putin, viene combattuta su diversi fronti. Oltre al conflitto armato, abbiamo imparato nel tempo a conoscere l’infomation warfare e la cyber war. Ladell’informazione come forma di potere e di influenza non va ...

