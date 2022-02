Gol di mano, e il Milan perde la testa. "Ora basta", Pioli e Maldini contro gli arbitri (Di sabato 26 febbraio 2022) Basterebbe lo sguardo di pietra di Ibra, indisponibile ma in panchina al fianco della squadra, per spiegare il momento del Milan. I rossoneri, dopo il passo falso di settimana scorsa in casa della Salernitana (2-2), inciampano anche a San Siro con l'Udinese venendo rimontati 1-1 e chiudendo con le polemiche nei confronti dell'arbitro Marchetti: «Siamo in testa e non possiamo avere sempre un arbitro esordiente a San Siro», tuona Maldini, che vede sfuggire altri punti contro una formazione che occupa la parte destra della classifica. Magra consolazione il pari dell'Inter, domani il Napoli potrebbe agganciare il Diavolo. La squadra di Pioli non riesce a chiudere la partita dopo il gol iniziale del solito Rafa Leao (resiste alla carica di Becao, stoppa a seguire e la piazza all'angolino) e subisce il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Basterebbe lo sguardo di pietra di Ibra, indisponibile ma in panchina al fianco della squadra, per spiegare il momento del. I rossoneri, dopo il passo falso di settimana scorsa in casa della Salernitana (2-2), inciampano anche a San Siro con l'Udinese venendo rimontati 1-1 e chiudendo con le polemiche nei confronti dell'arbitro Marchetti: «Siamo ine non possiamo avere sempre un arbitro esordiente a San Siro», tuona, che vede sfuggire altri puntiuna formazione che occupa la parte destra della classifica. Magra consolazione il pari dell'Inter, domani il Napoli potrebbe agganciare il Diavolo. La squadra dinon riesce a chiudere la partita dopo il gol iniziale del solito Rafa Leao (resiste alla carica di Becao, stoppa a seguire e la piazza all'angolino) e subisce il ...

AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - matteograndi : GOL DI MANO AL TEMPO DEL VAR. Con il replay buono che viene fuori 10 minuti dopo il gol. Mancava solo questa alla… - AntoVitiello : Classica partita rognosa in cui ci sono più calci, falli e interruzioni che azioni da gol. Rete di #Udogie viziata… - Jackangelsud : @saIva___ Ok sono d’accordo che non siamo in una condizione ottimale ma il regolamento “dice” che puoi vincere gioc… - LucaZucchetti98 : RT @Leo______25: In epoca VAR sono riusciti a: - darci due rigori contro per fallo in attacco - annullare un gol per fuorigioco con un gioc… -