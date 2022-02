Calcio: Napoli; Spalletti 'con Barcellona non all'altezza' (Di sabato 26 febbraio 2022) "Con il Barcellona non siamo stati all'altezza di noi stessi. Abbiamo un'identità di gioco chiara che non può prescindere dalla qualità. Ora ci aspetta il resto del campionato, una giostra bella e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Con ilnon siamo stati all'di noi stessi. Abbiamo un'identità di gioco chiara che non può prescindere dalla qualità. Ora ci aspetta il resto del campionato, una giostra bella e ...

