Traffico Roma del 25-02-2022 ore 15:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico molto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadina Cominciamo con il raccordo anulare Ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Flaminia Salaria successivamente a partire dal bivio con la Roma Firenze fino all'uscita alla rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino sino allo svincolo per La Roma Napoli incidente code sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Portonaccio e l'uscita per viale Palmiro Togliatti o ci sono problemi nella zona di San Giovanni per un incidente avvenuto in Viale Monza all'altezza di Terni con notevoli disagi nella zona difficoltà anche in via di Portonaccio per un incidente avvenuto all'altezza di via Domenico De Dominicis la polizia ...

