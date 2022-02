La Vespa diventa Lego e ci piace un sacco (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Vespa diventa Lego, con un set inedito che farà felici gli appassionati sia dello scooter più famoso del mondo sia dei celebri mattoncini. Il nome ufficiale di questo set - composto da 1.106 pezzi al prezzo di 99,99 euro - è Lego Vespa 125 ed è il frutto della genialità dei progettisti dei rispettivi team. Proprio come l’originale, il modellino Lego è ricco di dettagli raffinati, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto. Anche i colori scelti esprimono l’esclusività del concept: l'azzurro pastello è un richiamo alle tonalità anni Sessanta e a tutto il mondo Vespa, inoltre è utilizzato molto raramente all’interno delle linee Lego. Inoltre, è la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) La, con un set inedito che farà felici gli appassionati sia dello scooter più famoso del mondo sia dei celebri mattoncini. Il nome ufficiale di questo set - composto da 1.106 pezzi al prezzo di 99,99 euro - è125 ed è il frutto della genialità dei progettisti dei rispettivi team. Proprio come l’originale, il modellinoè ricco di dettagli raffinati, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto. Anche i colori scelti esprimono l’esclusività del concept: l'azzurro pastello è un richiamo alle tonalità anni Sessanta e a tutto il mondo, inoltre è utilizzato molto raramente all’interno delle linee. Inoltre, è la ...

