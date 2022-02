Inter | Dzeko | «Partita difficile Dobbiamo portare a casa i tre punti»

(Di venerdì 25 febbraio 2022), attaccante dell’ha parlato ai microfoni diTV prima della gara contro il Genoa: le dichiarazioni Edin, attaccante dell’, ha parlato ai microfoni diTv prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole: «Il mio esordio all’andata? Sembra lontanissimo tornare indietro. Un esordio non solo per me, ma è già passato. Bisogna pensare a questa di stasera. Un Genoa molto diverso con un allenatore nuovo. Non hanno perso, hanno fatto tanti pareggi di seguito. Ci aspetta una, con tanti duelli. Ci siamo preparati bene,pensare come fare bene noi. Stasera contano i trecome sempre.giocare sempre bene e vincere. Ultimamente non siamo stati ...

Advertising

Inter : ??? | DZEKO ?? @EdDzeko ai microfoni di @Inter_TV: 'Ci aspetta una partita difficile, ma siamo preparati: dobbiamo p… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 D'Ambrosio, 38 Sangal… - Bolanet : #LiveBolanet Inter XI (vsGenoa): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu,… - fcin1908it : Diretta LIVE, Genoa-Inter 0-0: Inzaghi sceglie Sanchez in tandem con Dzeko - news24_inter : Le parole del bosniaco #inter #dzeko -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dzeko

Commenta per primo Edin, attaccante dell', ha parlato a Sky prima della gara contro il Genoa: 'Nessuno vuole perdere, il Sassuolo è già alle nostre spalle. Il Genoa non è quello dell'andata, hanno cambiato ...Davanti, Alexis Sanchez affianca. Genoa -, le formazioni ufficiali GENOA (4 - 2 - 3 - 1) : Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; ...Per poter affrontare il Genoa l’Inter dovrà in primo luogo esorcizzare tutto questo Genoa-Inter è una partita in cui in nerazzurri dovranno in primo luogo dimostrare di aver superato i problemi di ...Dzeko, Inter: "Ci aspetta una partita difficile con tanti duelli, ma siamo preparati: dobbiamo pensare a come fare bene noi e speriamo di riuscire a portare a casa la vittoria. Stasera contano i tre p ...