(Di giovedì 24 febbraio 2022) Gabriele, tecnico dell’ha rilasciato un’intervista aTv, alla vigilia del match contro ila San. “Ladi Pioli è la piùdel campionato, di sicuro. Rispetto all’andata vogliamo una prestazione più solida, perché il magone di errore con loro devebasso. Noi dobbiamo e vogliamo fare punti perché per noi sono importanti. La solidità e il coraggio devonoil nostro biglietto da visita”. Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: “Li aspetto molto motivati. Ilè una società che è stata abituata a vincere e a stare in cima alle classifiche. Pioli e il suo staff hanno fatto e stanno ...

Advertising

FcInterNewsit : Udinese, Cioffi: 'Milan la più forte con Inter e Napoli, domani il margine d'errore è nullo' - sportface2016 : #Udinese, #Cioffi: 'Il #Milan è la squadra più forte, dovremmo essere perfetti a San Siro' - Luxgraph : Udinese, Cioffi: 'Milan? Vogliamo giocarcela: a San Siro a testa alta' - gilnar76 : #Milan Udinese, Cioffi: «Sono i più forti, approfitteremo delle loro sbavature» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - MilanPress_it : Il tecnico bianconero #Cioffi presenta #MilanUdinese ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Cioffi

Pioli(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. All.... sfida in programma domani al 'Meazza' e valevole per la 27esima giornata di Serie AIl Milan aprirà la 27esima giornata di Serie A sfidando l'di. I rossoneri avranno la possibilità di ...Il tecnico dell'Udinese, Cioffi, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan a San Siro. "I rossoneri sono i più forti del campionato, dovremmo essere perfetti" ...UDINE - Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, in vista della sfida di San Siro contro il Milan, in programma domani sera alle 18.45. Ecco le ...