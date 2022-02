Ucraina-Russia, la guerra è iniziata! Putin: “Chi osa…conseguenze devastanti…” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa mattina poco dopo le 4, Vladimir Putin ha iniziato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Rabbia e condanna dei leader europei. Le parole inquietanti del premier russo. Alle 4.19… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa mattina poco dopo le 4, Vladimirha iniziato l’invasione dell’da parte della. Rabbia e condanna dei leader europei. Le parole inquietanti del premier russo. Alle 4.19… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

