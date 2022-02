(Di giovedì 24 febbraio 2022) ‘, hai perduto la compagna’. Quanti di voi hanno intonato questo ‘ritornello’ negli ultimi giorni? D’altra parte la canzone di Gianni Celeste, Tu comm’a me, è ormai diventata virale e si trova ai vertici dei social, da. Ma perché è diventato così famoso questo brano, ormai ribattezzato da tutti ‘’, che in realtà è uscito in Italia nel 1988? Cosa si nasconde dietro i mille video che impazzano in rete? E perché è di tendenza?e perché stasu’. O meglio, ‘Tu comm’a me’, è una canzone di Gianni Celeste del 1988 e racconta la fine di ...

Advertising

team_world : Noi ridiamo e scherziamo ma povero gabbiano, hai perduto la compagna. - LaMaria_MC88 : @Mr_Mrk1 @Massi1926 @Antop77 @OCardinal17 @Azzurraluna410 @Grazia_eso3 @claudia18481 @ddojefrittur @Lucia79528064… - CorriereCitta : Povero Gabbiano, cos’è e perchè sta spopolando su Instagram, TikTok e Facebook #poverogabbiano - gazzettamantova : Il 'Povero gabbiano' del cantante neomelodico in testa alla classifica di TikTok 'Povero gabbiano/ hai perduto la c… - bcksbrns : POVERO GABBIANO -

Ultime Notizie dalla rete : Povero Gabbiano

': il tormentone che sta spopolando su Tik Tok e Instagram La strofa ', hai perduto la compagna" è diventata virale e molto utilizzata nei video degli utenti dei due ...Il cantante neomelodico è diventato una star del web, il suo brano in napoletano di 30 anni fa è un tormentone: "Non me lo sarei mai ..."Povero gabbiano", una canzone del 1988 è (ri)diventata una hit per colpa di due palermitani. Una storia molto surreale ...Sicuramente in questi ultimi giorni vi sarete imbattuti in un post o in una storia con alcuni versi della canzone che cita il “povero gabbiano che ha perduto la compagna” e magari non vi spiegate il m ...