Piovella (SOI): "maculopatie senili altamente invalidanti" (Di giovedì 24 febbraio 2022) In Italia colpisce più di un milione di persone. E si stima che ogni anno si verifichino circa 63mila nuovi casi: è la degenerazione maculare legata all'età. Una patologia altamente invalidante per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) In Italia colpisce più di un milione di persone. E si stima che ogni anno si verifichino circa 63mila nuovi casi: è la degenerazione maculare legata all'età. Una patologiainvalidante per la ...

Covid: Piovella (Soi), 'cerotti nasali per non appannare occhiali con mascherina' Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Le mascherine sono diventate parte della nostra quotidianità, non causano alcun danno a chi porta gli occhiali, ma possono creare un fastidioso appannamento delle le ...

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Le mascherine sono diventate parte della nostra quotidianità, non causano alcun danno a chi porta gli occhiali, ma possono creare un fastidioso appannamento delle le ...