Parma | Buffon | «Mai pentito di questa scelta Ora cerchiamo un’impresa»

Sky Sport ha mostrato un'anteprima di un'intervista realizzata a Gianluigi Buffon. Le parole del portiere del Parma Gigi Buffon ha concesso un'intervista a Sky Sport. Questo il primo stralcio delle dichiarazioni del portiere del Parma. Parma – «Non c'è stato giorno in cui mi sono pentito di questa scelta. Sento dentro l'energia e òa responsabilità di chi sa che deve dare di più per raggiungere quello che a oggi sembra irrealizzabile. L'unico modo per cercare di dare una sterzata alla stagione è trovare 2-3 vittorie consecutive che permettono di acquisire la convinzione su quelle che ad oggi sono speranze e sensazioni di essere sulla strada giusta e di essere un'ottima squadra. Finché il risultato non ti dà la prova, resti sul limbo. Siamo sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Parma Buffon Buffon: 'Parma? Non c'è stato un giorno nel quale mi sono pentito della scelta' Commenta per primo Gianluigi Buffon , portiere del Parma , parla a Sky : 'Non c'è stato un giorno nel quale mi sono pentito della scelta. Capisco la mia importanza in questa realtà e sento l'energia e la responsabilità di chi ...

Il 4 marzo la "Buffon Academy" fa tappa a Parma Venerdì 4 marzo il secondo Tour di Player Clinics delle Buffon Academy farà nuovamente tappa a Parma. Visto il grande successo autunnale, Parma ospiterà gli allenatori delle Buffon Academy insieme a tutti i portieri che nell'arco della giornata potranno allenarsi seguendo le direttive del Buffon Method. Il Player Clinic Tour ha l'...

Parma calcio, Buffon: "Ci servono due-tre vittorie consecutive per svoltare" Il portiere carica il gruppo in vista del ritorno in campo sabato dopo l'infortunio: "Fin quando sono in queste condizioni psico-fisico - conclude ...

