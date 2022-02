Oppo Find X5 ufficiale | la promessa di video perfetti | anche di notte

(Di giovedì 24 febbraio 2022)ha annunciato oggi la sua serie top di gamma. Il modello "pro" costa 1.299 euro e si candida ad essere il vero erede dei compianti Huawei P40. Costruzione solida, un processore dedicato alla fotografia e un ottimo design. Non tutto però ci è parso perfetto....

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oppo Find

Sì, perché saranno davvero tante novità su questi nuoviX5 a partire dall'inedita NPU creata ad hoc dain casa e che per la prima volta vedremo a lavoro sugli smartphone. SEGUI la ...Oggi, 24 febbraio , è infatti il gran giorno per, nel quale verranno presentati i nuoviX5 . Ci sarà sicuramente anche la variante Pro , e probabilmente la variante Lite . Negli ultimi ...E finalmente possiamo svelarvi il nuovo OPPO Find X5 Pro: l’ultimo flagship nato dalle sapienti mani di OPPO e pronto a sfidare chiunque presenti top di gamma in questo 2022. Possiede caratteristiche ...OPPO Find X5 è la nuova serie di smartphone Android pronta a sfidare iPhone di Apple. Ecco tutti i dettagli sulla serie.