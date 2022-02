(Di giovedì 24 febbraio 2022) La situazione in Ucraina della ONGche assistenelle parole del presidente Damiano Rizzi: priorità mettere in sicurezza i piccoli pazienti così come gli operatori."Sono ...

Advertising

Affaritaliani : ONG Soleterre: a rischio anche i nostri bambini oncologici - MarcoFattorini : La testimonianza del presidente di Soleterre, ONG presente in Ucraina. Stanno spostando i bambini oncologici che cu… -

Ultime Notizie dalla rete : ONG Soleterre

askanews

La situazione in Ucraina dellache assiste bambini oncologici nelle parole del presidente Damiano Rizzi: priorità mettere in sicurezza i piccoli pazienti così come gli operatori."Sono partiti gli attacchi a Kiev, ...... lo dichiara Damiano Rizzi, presidente di Fondazioneche da quasi vent'anni, oltre che fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere ...Roma, 24 feb. (askanews) - La situazione in Ucraina della ONG Soleterre che assiste bambini oncologici nelle parole del presidente Damiano ...Da Kiev la presidentessa dell'associazione locale Zaporuka, che insieme a Soleterre accoglie i bambini oncologici, racconta la situazione nel Paese ...