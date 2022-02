Guerra in Ucraina | Zozulya | «Putin come Hitler | il mondo deve accorgersene»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Roman, attaccante della Nazionale, attacca pesantemente il presidente russo VladimirTramite i propri canali social, l’attaccante ucraino Romanha attaccato senza giri di parole il presidente russo Vladimirper quanto successo nella notte. MESSAGGIO – «Nell’ottavo anno di, finalmente tutto ilha visto e capito che innon c’è alcun conflitto civile, che sono 8 anni che tratteniamo l’aggressione russa e non lasciamo che si diffonda in tutta Europa. È costato 15mila vite…Pertanto, ilrendersi conto e un’altra verità cheè una reincarnazione di. E i suoi piani sono più ambiziosi della cattura ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - fanpage : #RussiaUkraineConflict Una donna e un bambino guardano fuori dal finestrino di un autobus mentre scappano dalla gu… - Io30820652 : RT @intuslegens: Hanno armato l'Ucraina. Hanno voluto estendere la NATO fino al confine russo contro ogni patto. Hanno messo #Putin davanti… - eusebiofg : @universumvici non è cosa che riguardi i nostri politici -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Ucraina

...la crescita dell'anche grazie alla Russia. Dunque da entrambe le parti ci deve essere ragionevolezza" Cosa si augura davvero? "Che un gruppo di scienziati inventino un vaccino antida ...Laine le previste sanzioni alla Russia da parte dell'Occidente penalizzano soprattutto le aziende più esposte al paese guidato da Vladimir Putin. Scambi in ribasso per l' Euro / ...Perché ”questa mattina passerà alla storia, ma è una storia diversa per l’Ucraina e la Russia”, ha detto. “La Russia ci ha attaccato in maniera cinica proprio come fece la Germania nazista durante la ...Mentre la guerra in Ucraina prosegue il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto pubblicamente al maestro russo Valery Gergiev, che dovrebbe dirigere alla Scala “La dama di picche”, una presa di ...