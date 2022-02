Europa League | Lazio-Porto 2-2 | biancocelesti eliminati

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si ferma al playoff la corsa dellain. Ai, sconfitti 2-1 al ‘Do Dragao’ non basta il 2-2 dell’Olimpico con il. Il gol di Immobile al 19? illude i padroni di casa, che vengono rimontati dalle reti di Taremi su rigore al 31? e Uribe al 68?; troppo tardivo il pari di Cataldi al 95?. In avvio di partita i capitolini cedono la gestione del pallone alma sono letali nelle ripartenze. Immobile ci prova una volta, la seconda fa gol ma è fuorigioco, la terza è quella buona: bravissimo Milinkovic-Savic a murare un’azione lusitana a centrocampo e a innescare il contropiede del centravanti che sceglie la soluzione di precisione, col destro, mirando sul primo palo: 20° gol ine Simone Inzaghi eguagliato. La ...

lato positivo ? Dell'eliminazione dall', Sarri preferisce guardare l'aspetto positivo. 'Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte, ma in queste due partite abbiamo dato la ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Felipe Anderson: "C'erano tutti gli ingredienti per vincere. Col Napoli ce la giochiamo". Le parole del brasiliano Felipe Anderson dopo la gara contro ...Così, a Sky Sport, l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi dopo la vittoria sull'Olympiacos e la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. "La squadra ha fatto una grande ...Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Si ferma al playoff la corsa della Lazio in Europa League. Ai biancocelesti, sconfitti 2-1 al 'Do Dragao' non basta il 2-2 dell'Olimpico con il Porto. Il gol di Immobile ...