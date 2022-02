Decreto Milleproroghe, gli operatori turistici capresi e della Penisola sorrentina: Tassa sui rifiuti da ridurre (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gli operatori turistici della Penisola sorrentina e dell’isola di Capri, a seguito della proroga del termine prevista dal Decreto Milleproroghe per approvare le tariffe della Tassa di rifiuti (slittato al 30 aprile mentre per il 2022 ci sarà tempo fino a fine maggio) hanno chiesto ai sindaci dei loro territori di valutare una consistente riduzione. “Purtroppo in questo drammatico biennio, le misure nazionali e regionali per sostenere il settore del turismo sono state assolutamente insufficienti e si è aggiunto l’ulteriore drammatico caro energia”. Lo scrivono in un appello rivolto ai primi cittadini capresi e sorrentini, Mario Colonna, Delegato Turismo Macroarea Aicast ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Glie dell’isola di Capri, a seguitoproroga del termine prevista dalper approvare le tariffedi(slittato al 30 aprile mentre per il 2022 ci sarà tempo fino a fine maggio) hanno chiesto ai sindaci dei loro territori di valutare una consistente riduzione. “Purtroppo in questo drammatico biennio, le misure nazionali e regionali per sostenere il settore del turismo sono state assolutamente insufficienti e si è aggiunto l’ulteriore drammatico caro energia”. Lo scrivono in un appello rivolto ai primi cittadinie sorrentini, Mario Colonna, Delegato Turismo Macroarea Aicast ...

