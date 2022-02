Come l’esercito russo sta attaccando l’Ucraina e quanto resisteranno gli ucraini

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Cecenia 2001, Georgia 2008, Donbass e Crimea 2014, Siria 2015, Kazakistan 2022: è dall’inizio del millennio cheè presente in una gran varietà di scenari diversi. Nessuno di questi interventi è però paragonabile all’invasione lanciata dal Cremlino la scorsa notte, né per la scala operativa né per l’intensità dello scontro preannunciato. Anche per questo è difficile prevedere le modalità con cui le forze armate russe cercheranno di avanzare all’interno del territorio ucraino, né è ancora chiaro se Mosca voglia effettivamente installare un governo fantoccio e abbia l’obiettivo di far cadere il governo di Volodymyr Zelensky. Tuttavia, gli interventi degli ultimi vent’anni – cosiuna stabile politica di modernizzazione delle forze armate da parte di Mosca – suggeriscono una serie di elementi utili per comprendere le ...