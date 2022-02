A Roma la mostra di Gianni Testa dedicata alla “Divina Commedia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – Verrà inaugurata martedì 1° marzo, alle ore 18, al museo Crocetti di Roma (via Cassia 492), la mostra dell’artista internazionale Gianni Testa dedicata alla “Divina Commedia” di Dante Alighieri. La mostra, che è a ingresso gratuito, sarà aperta fino al 30 marzo (per informazioni tel. 338-3088122 / info@GianniTesta.it). “La visione dell’arte”, ovvero la potenza visionaria di una poesia, quella che ha inspirato l’opera di numerosi artisti e pittori nel corso dei secoli, liberamente tratta dall’opera di Dante, dalla sua poesia giovanile a sfondo stilnovista ma soprattutto dall’universo poetico inesauribile della Divina ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022)– Verrà inaugurata martedì 1° marzo, alle ore 18, al museo Crocetti di(via Cassia 492), ladell’artista internazionale” di Dante Alighieri. La, che è a ingresso gratuito, sarà aperta fino al 30 marzo (per informazioni tel. 338-3088122 / info@.it). “La visione dell’arte”, ovvero la potenza visionaria di una poesia, quella che ha inspirato l’opera di numerosi artisti e pittori nel corso dei secoli, liberamente tratta dall’opera di Dante, dsua poesia giovanile a sfondo stilnovista ma soprattutto dall’universo poetico inesauribile della...

