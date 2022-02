“Ipocrita e bigotta!”: bufera su Miriana Trevisan, in casa esplode il reggiseno-gate [VIDEO] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La soubrette Miriana Trevisan è nel mirino degli haters: crescono i sospetti sul suo atteggiamento apparentemente innocuo al GF Vip. Miriana Trevisan (fonte youtube)Alcuni personaggi del GF Vip dividono nettamente le preferenze del pubblico: è il caso della soubrette Miriana Trevisan, amata da molti, e invisa da altrettanti spettatori del reality. Miriana, infatti, offre al pubblico atteggiamenti pacati e diplomatici, ma spesso viene tacciata di buonismo, oltre che di impiegare strategie subdole ai fini del gioco. Ultimamente è stata anche criticata per i presunti favoritismi di cui gode: il suo agente dovrebbe essere riconducibile alla figura di Gabriele Parpiglia, nome molto quotato nel mondo dorato dello show-business. Lo stesso Parpiglia è stato ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La soubretteè nel mirino degli haters: crescono i sospetti sul suo atteggiamento apparentemente innocuo al GF Vip.(fonte youtube)Alcuni personaggi del GF Vip dividono nettamente le preferenze del pubblico: è il caso della soubrette, amata da molti, e invisa da altrettanti spettatori del reality., infatti, offre al pubblico atteggiamenti pacati e diplomatici, ma spesso viene tacciata di buonismo, oltre che di impiegare strategie subdole ai fini del gioco. Ultimamente è stata anche criticata per i presunti favoritismi di cui gode: il suo agente dovrebbe essere riconducibile alla figura di Gabriele Parpiglia, nome molto quotato nel mondo dorato dello show-business. Lo stesso Parpiglia è stato ...

Advertising

choukinetta : RT @cleoliv24: Miriana:' Io non posso stare in reggiseno quando abbiamo visto andare con uomini sposati e dare un bacio saffico'Ma katia lo… - BabyFelina1 : RT @cleoliv24: Miriana:' Io non posso stare in reggiseno quando abbiamo visto andare con uomini sposati e dare un bacio saffico'Ma katia lo… - Lorenzo83497205 : RT @cleoliv24: Miriana:' Io non posso stare in reggiseno quando abbiamo visto andare con uomini sposati e dare un bacio saffico'Ma katia lo… - Gianni_gian13 : RT @cleoliv24: Miriana:' Io non posso stare in reggiseno quando abbiamo visto andare con uomini sposati e dare un bacio saffico'Ma katia lo… - cleoliv24 : RT @cleoliv24: Miriana:' Io non posso stare in reggiseno quando abbiamo visto andare con uomini sposati e dare un bacio saffico'Ma katia lo… -