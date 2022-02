Infortunio per Berrettini: l’azzurro si ritira dal torneo di Acapulco (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Apprensione per Matteo Berrettini. Nella notte italiana è andato in scena l’incontro di 1° turno del torneo di Acapulco dove l’azzurro era impegnato dopo la settimana a Rio De Janeiro. Ma non arrivano buone notizie: il numero 6 al mondo è costretto al ritiro contro Tommy Paul sul punteggio di 6-4 5-1 ed i motivi sono tuttora sconosciuti. Sta di fatto che dovrebbe trattarsi di un malessere fisico ed il tennista romano non ha voluto rischiare. O c’è dell’altro? L’incubo ritorna Dopo il problema addominale che gli ha fatto saltare la partecipazione alle Nitto ATP Finals di Torino e superato brillantemente da Berrettini, ora un altro male fisico tormenta il romano. Eppure le cose contro l’americano stavano andando nel verso giusto: un primo set condotto alla grande da parte del numero 1 ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Apprensione per Matteo. Nella notte italiana è andato in scena l’incontro di 1° turno deldidoveera impegnato dopo la settimana a Rio De Janeiro. Ma non arrivano buone notizie: il numero 6 al mondo è costretto al ritiro contro Tommy Paul sul punteggio di 6-4 5-1 ed i motivi sono tuttora sconosciuti. Sta di fatto che dovrebbe trattarsi di un malessere fisico ed il tennista romano non ha voluto rischiare. O c’è dell’altro? L’incubo ritorna Dopo il problema addominale che gli ha fatto saltare la partecipazione alle Nitto ATP Finals di Torino e superato brillantemente da, ora un altro male fisico tormenta il romano. Eppure le cose contro l’americano stavano andando nel verso giusto: un primo set condotto alla grande da parte del numero 1 ...

