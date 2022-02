Appalti pilotati | due arresti | in manette anche un sindaco

Advertising

ILOVEPACALCIO : Prima pagina Giornale di Sicilia: 'Sprechi, favori, appalti pilotati: bufera e arresti ai vertici dell’Ast' - Ilove… - VoceCamuna : ?? Arrestato il sindaco di Berzo Demo Giovan Battista Bernardi, è ai domiciliari. L'arresto segue un'indagine su pre… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Appalti pilotati, due arresti nel Bresciano: in manette anche un sindaco #giovanbattistabernardi #berzodemo #brescia… - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Appalti pilotati, due arresti nel Bresciano: in manette anche un sindaco #giovanbattistabernardi #berzodemo #brescia… - quibresciait : Appalti pilotati, ai domiciliari il sindaco di Berzo Demo - Anche un funzionario comunale agli arresti. I reati con… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti pilotati

La ricostruzione dei fatti Il primo cittadino è coinvolto in un'inchiesta del pubblico ministero Donato Greco su presuntiper realizzare opere pubbliche sul territorio comunale. Un'...Il primo cittadino è coinvolto in un'inchiesta, nata da un esposto della minoranza in consiglio comunale, su presuntiper realizzare opere pubbliche sul territorio comunale. ...Il sindaco di Berzo Demo, paese dall'alta Valle Camonica, nel Bresciano, Giovan Battista Bernardi, è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti. Il pri ...I reati contestati sono quelli di "turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".