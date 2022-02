Trovato morto nel college di New York, ipotesi suicidio. I Conoscenti: “Non ci crediamo” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia – “ipotesi suicidio? Non ci crediamo perché Claudio era un ragazzo sereno, tranquillo”. Così alcuni Conoscenti replicano all’ipotesi trapelata dagli Stati Uniti dove il 17enne, originario di Battipaglia (Salerno) è stato Trovato morto nel college di New York che frequentava da qualche tempo. Un’ipotesi che è stata riportata oggi da alcuni organi di stampa. La morte di Claudio, definito da tutti uno studente maturo, è ancora da chiarire. Il suicidio sarebbe stato determinato dal fatto che al giovane sarebbe stato contestato di aver copiato un compito e per questo sarebbe stato punito. ipotesi che a Battipaglia rigettano con fermezza: “Claudio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia – “? Non ciperché Claudio era un ragazzo sereno, tranquillo”. Così alcunireplicano all’trapelata dagli Stati Uniti dove il 17enne, originario di Battipaglia (Salerno) è statoneldi Newche frequentava da qualche tempo. Un’che è stata riportata oggi da alcuni organi di stampa. La morte di Claudio, definito da tutti uno studente maturo, è ancora da chiarire. Ilsarebbe stato determinato dal fatto che al giovane sarebbe stato contestato di aver copiato un compito e per questo sarebbe stato punito.che a Battipaglia rigettano con fermezza: “Claudio ...

