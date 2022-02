Striscia la Notizia, il gesto inatteso di Silvia Toffanin: lo ha fatto in diretta tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Clamoroso colpo di scena. Quello che davvero non ti aspetti. Striscia la Notizia, il gesto inatteso di Silvia Toffanin: lo ha fatto proprio in diretta tv. La conduttrice Silvia Toffanin… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 22 febbraio 2022) Clamoroso colpo di scena. Quello che davvero non ti aspetti.la, ildi: lo haproprio intv. La conduttrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fragi____ : 2022 e ancora Striscia la notizia. Ok. - VanityFairIt : Per una settimana la conduttrice di Verissimo passa al timone del tg satirico accanto a Ezio Greggio e promette sci… - sonodiocactus : Innanzitutto rendiamoci conto che nel 2022 esiste ancora Striscia la Notizia e questa cosa è di un imbarazzante ina… - bar_del_porto : RT @m5sAbruzzo: 'Pubblicità inaccettabile per la città, il centrodestra si ostina con grandi operazioni spot ma i problemi reali sono sotto… - zazoomblog : Striscia la Notizia Silvia Toffanin al fianco di Ezio Greggio e il web la travolge con le critiche - #Striscia… -