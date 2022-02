Stefano De Martino fuori da Made in Sud per “colpa” di Amici 21? (Di martedì 22 febbraio 2022) A grande sorpresa Stefano De Martino sembra aver negato la sua presenza a Made in Sud. Proprio in queste ore si è parlato di un suo possibile ritorno al serale di Amici 21, nel ruolo di giudice. Ma si era anche data per scontata la sua presenza nel programma di Rai 2, Made in Sud. Programma già condotto due anni fa proprio da De Martino, affiancato da Fatima Trotta. In seguito ad una lunga pausa, durata un anno, sembra che il programma di Rai 2 stia per tornare tra il mese di Marzo e Aprile. E se sulla figura di conduttrice femminile si stava pensando di sostituire la Trotta con altre figure di rilievo, quali per esempio Flora Canto o Lorella Boccia, la riconferma del conduttore era quasi una certezza. Ma TvBlog ha svelato che De Martino si sarebbe rifiutato di ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 febbraio 2022) A grande sorpresaDesembra aver negato la sua presenza ain Sud. Proprio in queste ore si è parlato di un suo possibile ritorno al serale di21, nel ruolo di giudice. Ma si era anche data per scontata la sua presenza nel programma di Rai 2,in Sud. Programma già condotto due anni fa proprio da De, affiancato da Fatima Trotta. In seguito ad una lunga pausa, durata un anno, sembra che il programma di Rai 2 stia per tornare tra il mese di Marzo e Aprile. E se sulla figura di conduttrice femminile si stava pensando di sostituire la Trotta con altre figure di rilievo, quali per esempio Flora Canto o Lorella Boccia, la riconferma del conduttore era quasi una certezza. Ma TvBlog ha svelato che Desi sarebbe rifiutato di ...

