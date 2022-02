Roma, prima la lite poi l’aggressione: accoltellato 18enne (Di martedì 22 febbraio 2022) prima forse una lite, poi la violenta aggressione culminata con un accoltellamento. Le zone di Roma sono diverse, ma i fatti degli ultimi giorni sembrano essere tutti simili e avere sempre come ‘protagonisti’ ragazzi molto giovani: in questo caso ad essere ferito è stato un 18enne, colpito con un coltello nel parco di via Vincenzo Tieri, in zona Cassia. 18enne accoltellato in zona Cassia E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 17.50, in un parco di via Vincenzo Tieri. E’ qui che il giovane è stato accoltellato e ferito alla spalla sinistra e alla gamba, poi soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al San Filippo Neri. Cosa sia successo e perché ancora non è chiaro, così come non è stato dato ancora un nome all’aggressore, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 febbraio 2022)forse una, poi la violenta aggressione culminata con un accoltellamento. Le zone disono diverse, ma i fatti degli ultimi giorni sembrano essere tutti simili e avere sempre come ‘protagonisti’ ragazzi molto giovani: in questo caso ad essere ferito è stato un, colpito con un coltello nel parco di via Vincenzo Tieri, in zona Cassia.in zona Cassia E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 17.50, in un parco di via Vincenzo Tieri. E’ qui che il giovane è statoe ferito alla spalla sinistra e alla gamba, poi soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al San Filippo Neri. Cosa sia successo e perché ancora non è chiaro, così come non è stato dato ancora un nome all’aggressore, che ...

