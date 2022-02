Pinuccia in lacrime a Uomini e Donne per Tina Cipollari: “Questa donna com’è cattiva”, il video dello scontro (Di martedì 22 febbraio 2022) Pinuccia è stata chiamata di nuovo al centro dello studio di Uomini e Donne, nella puntata del 22 febbraio, per raccontare, ancora, la lite con Alessandro. I due protagonisti del trono over, infatti, litigano da alcune puntate per una frase sul Green Pass. Tina Cipollari è intervenuta nella discussione e ha accusato Pinuccia, che è scoppiata a piangere. Gemma Galgani ancora contro Nadia Marsala a Uomini e Donne Non ci sono nuovi corteggiatori per Gemma Galgani e lei che fa? Ovviamente trova nuovi spunti per essere al centro dello studio televisivo, attaccando le altre Dame, in particolare Nadia Marsala. Accusare la Dama di mancanza di solidarietà femminile nei suoi riguardi è veramente fantascienza. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022)è stata chiamata di nuovo al centrostudio di, nella puntata del 22 febbraio, per raccontare, ancora, la lite con Alessandro. I due protagonisti del trono over, infatti, litigano da alcune puntate per una frase sul Green Pass.è intervenuta nella discussione e ha accusato, che è scoppiata a piangere. Gemma Galgani ancora contro Nadia Marsala aNon ci sono nuovi corteggiatori per Gemma Galgani e lei che fa? Ovviamente trova nuovi spunti per essere al centrostudio televisivo, attaccando le altre Dame, in particolare Nadia Marsala. Accusare la Dama di mancanza di solidarietà femminile nei suoi riguardi è veramente fantascienza. ...

Advertising

MondoTV241 : UeD, Tina non risparmia neanche Pinuccia, la dama del Trono Over in lacrime #uominiedonne #tinacipollari - Xenia_syssi : Alessandro che ancora si deve accollare Pinuccia perché commosso dalle sue lacrime fasulle #uominiedonne - marylin_____ : RT @gretafra27: Pinuccia drama queen che piange senza lacrime #uominiedonne - garalya1 : pinuccia un'altra senza lacrime!! che ridicola!!piange senza lacrime.....non si vaccina prende il treno e crede di… - gretafra27 : Pinuccia drama queen che piange senza lacrime #uominiedonne -