Un Natale senza pregiudizi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il giorno di Natale può portare con sé molto stress. Perché insieme ai regali e ai piatti elaborati arrivano anche le classiche domande dei parenti: “quando fai un figlio?”; “quando ti laurei?”; “quando ci presenti la fidanzata?”. Sembrano domande semplici, eppure possono far male. Forse perché alcuni di noi, in realtà, di figli non ne vogliono fare o perché, magari, la fidanzata è un fidanzato. E così via. Quando sarebbe bello, inceve, se a Natale fossimo liberi di rispondere in totale trasparenza, senza aver paura di sentici giudicati o, magari, non capiti? Solo chi ama follemente il Natale può capire! Auguriamo a ognuno e ognuna di voi , una giornata in cui possiate sentirvi liberi e libere di essere chi vogliate: perché per parlare di se stessi in totale sincerità ci vuole ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il giorno dipuò portare con sé molto stress. Perché insieme ai regali e ai piatti elaborati arrivano anche le classiche domande dei parenti: “quando fai un figlio?”; “quando ti laurei?”; “quando ci presenti la fidanzata?”. Sembrano domande semplici, eppure possono far male. Forse perché alcuni di noi, in realtà, di figli non ne vogliono fare o perché, magari, la fidanzata è un fidanzato. E così via. Quando sarebbe bello, inceve, se afossimo liberi di rispondere in totale trasparenza,aver paura di sentici giudicati o, magari, non capiti? Solo chi ama follemente ilpuò capire! Auguriamo a ognuno e ognuna di voi , una giornata in cui possiate sentirvi liberi e libere di essere chi vogliate: perché per parlare di se stessi in totale sincerità ci vuole ...

