Ucraina-Russia, video manipolati e fake news: la propaganda dei filo-russi (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Oltre alla guerra, finora a bassa intensità, che si sta combattendo al confine orientale dell’Ucraina, ce n’è un’altra ad alta intensità che viene combattuta con le armi della propaganda. A spingersi su questo fronte sono soprattutto i separatisti filo-russi, alla evidente ricerca di un ‘casus belli’ che potrebbe portare alla deflagrazione di un conflitto su vasta scala. E’ quanto dimostra, tra i tanti esempi, l’attenta analisi di un video comparso venerdì sui canali Telegram dei separatisti e da allora ampiamente condiviso online. Nel filmato si mostrava un intenso fuoco di sbarramento da parte di un presunto gruppo di sabotatori di lingua polacca, che la settimana precedente, l’11 febbraio, tentavano di far saltare un serbatoio di cloro nei pressi della città di Horlivka, nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Oltre alla guerra, finora a bassa intensità, che si sta combattendo al confine orientale dell’, ce n’è un’altra ad alta intensità che viene combattuta con le armi della. A spingersi su questo fronte sono soprattutto i separatisti, alla evidente ricerca di un ‘casus belli’ che potrebbe portare alla deflagrazione di un conflitto su vasta scala. E’ quanto dimostra, tra i tanti esempi, l’attenta analisi di uncomparso venerdì sui canali Telegram dei separatisti e da allora ampiamente condiviso online. Nel filmato si mostrava un intenso fuoco di sbarramento da parte di un presunto gruppo di sabotatori di lingua polacca, che la settimana precedente, l’11 febbraio, tentavano di far saltare un serbatoio di cloro nei pressi della città di Horlivka, nel ...

Advertising

meb : Zoryana, 7 anni, vive a Kiev e si addestra per poter sopravvivere in caso la Russia decida di invadere l’Ucraina. L… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Russia: eliminati 2 mezzi di fanteria e 5 sabotatori al confine #rianovosti #ucraina… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Putin e Biden accettano il vertice proposto da Macron. Ma la Casa Bianca precisa: 'Purché non scatti l'inv… - RenatoSouvarine : RT @CCKKI: Per chi non avesse capito il ruolo dei mezzi di comunicazione nella propaganda - l''apparato egemonico nella formazione del sens… - Adriano07883742 : Letta dà ordini a Putin su dove deve dispiegare le truppe all'interno dei suoi confini ?????? -