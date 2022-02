“Mandano le figlie a scuola vestite come tr**”: Il post di un professore di Roma (Di lunedì 21 febbraio 2022) A pochi giorni dall’episodio avvenuto al liceo Augusto Righi di Roma, dove una professoressa si è rivolta ad una studentessa con la pancia scoperta chiedendole “ma che stai sulla Salaria?“, un’altra vicenda simile ha scosso il liceo classico Orazio. Un professore, arrivato nell’istituto da pochi mesi (prima insegnava proprio al Righi), ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook facendo riferimento ancora una volta all’abbigliamento degli studenti: “Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che Mandano le figlie a scuola vestite come troie! Preghiamo insieme!“, ha scritto. post che è stato poi rimosso dai social, ma che ha suscitato non poche polemiche. “È una persona competente nelle sue materie. ... Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) A pochi giorni dall’episodio avvenuto al liceo Augusto Righi di, dove unassa si è rivolta ad una studentessa con la pancia scoperta chiedendole “ma che stai sulla Salaria?“, un’altra vicenda simile ha scosso il liceo classico Orazio. Un, arrivato nell’istituto da pochi mesi (prima insegnava proprio al Righi), ha pubblicato unsulla sua pagina Facebook facendo riferimento ancora una volta all’abbigliamento degli studenti: “Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli cheletroie! Preghiamo insieme!“, ha scritto.che è stato poi rimosso dai social, ma che ha suscitato non poche polemiche. “È una persona competente nelle sue materie. ...

