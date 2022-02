Una delle star più famose di Netflix ha deciso di cambiare look… la riconoscete? (Di domenica 20 febbraio 2022) La star della serie tv ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown ha deciso di cambiare look per il suo 18esimo compleanno, al punto da sembrare quasi irriconoscibile anche ai fan più sfegatati. L’attrice, insieme al fidanzato Jake Bongiovi -il figlio del leggendario rocker Jon Bon Jovi- ha deciso di trasformarsi per l’occasione speciale: lei in Barbie, lui in Ken, ovviamente. Millie ha dunque deciso di abbandonare il suo naturale colore castano dei capelli per una vistosa parrucca color biondo platino, dalle lunghe ciocche. Il fidanzato ha optato per uno stile retrò anni ’90, con il ciuffo lungo ‘a tenda’. La notizia sta circolando su diversi tabloid, come il ‘The Sun’. La coppia ha posato per qualche scatto, pubblicati poi sul profilo Instagram di Millie. Molti dei loro amici famosi ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 febbraio 2022) Ladella serie tv ‘Stranger Things’ Millie Bobby Brown hadilook per il suo 18esimo compleanno, al punto da sembrare quasi irriconoscibile anche ai fan più sfegatati. L’attrice, insieme al fidanzato Jake Bongiovi -il figlio del leggendario rocker Jon Bon Jovi- hadi trasformarsi per l’occasione speciale: lei in Barbie, lui in Ken, ovviamente. Millie ha dunquedi abbandonare il suo naturale colore castano dei capelli per una vistosa parrucca color biondo platino, dalle lunghe ciocche. Il fidanzato ha optato per uno stile retrò anni ’90, con il ciuffo lungo ‘a tenda’. La notizia sta circolando su diversi tabloid, come il ‘The Sun’. La coppia ha posato per qualche scatto, pubblicati poi sul profilo Instagram di Millie. Molti dei loro amici famosi ha ...

