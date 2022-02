Inzaghi: “Molto arrabbiato per l’approccio, è mancata brillantezza. Ora 13 finali” (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News "L'Inter è arrabbiata. Il tecnico Pippo Inzaghi non ha visto bene l'approccio dei suoi in una gara non facile contro il Bologna, persa per 2-1. "? E non è riuscito a superare il Milan. Al termine della partita di stasera, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha detto a Dazin: "Sono Molto arrabbiato per questo, ne parliamo perché il Sassuolo ha battuto Milan e Juve. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo cercato di organizzare qualcosa nel secondo tempo e anche se abbiamo creato Molto, questa puntata non l'abbiamo trovata. Abbiamo dovuto trattarli diversamente, erano più freschi di noi, hanno giocato bene. Cercheremo di recuperare le energie fisiche e mentali 13 finali rimaste e vogliamo andare avanti . Abbiamo creato Molto e non siamo riusciti a riaprirlo. Ho ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News "L'Inter è arrabbiata. Il tecnico Pipponon ha visto bene l'approccio dei suoi in una gara non facile contro il Bologna, persa per 2-1. "? E non è riuscito a superare il Milan. Al termine della partita di stasera, Simone, tecnico dell'Inter, ha detto a Dazin: "Sonoper questo, ne parliamo perché il Sassuolo ha battuto Milan e Juve. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo cercato di organizzare qualcosa nel secondo tempo e anche se abbiamo creato, questa puntata non l'abbiamo trovata. Abbiamo dovuto trattarli diversamente, erano più freschi di noi, hanno giocato bene. Cercheremo di recuperare le energie fisiche e mentali 13rimaste e vogliamo andare avanti . Abbiamo creatoe non siamo riusciti a riaprirlo. Ho ...

